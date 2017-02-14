金正恩肅清異己 兄長金正男大馬遇害
南韓政府消息人士今天透露，北韓勞動黨委員長金正恩的同父異母兄長金正男，於馬來西亞當地時間2月13日上午在吉隆坡被刺遇害身亡。金正恩可能為搞個人崇拜而剷除異己。
南韓「TV朝鮮」等媒體今天報導，金正男13日上午9時左右在馬來西亞吉隆坡機場被兩名女子用毒針殺害，兩名嫌疑女子在行兇後乘坐計程車逃離現場。
金正男是北韓已故領導人金正日的長子，曾經是最有希望的北韓權力繼承人，2001年5月他在日本機場被查出使用假護照攜家帶眷入境而被驅逐出境，逐漸淡出北韓權力核心。之後，他久居澳門等地。
金正男在金正恩上台後，一直高調批評北韓金氏三代世襲，分析認為，金正恩暗殺同父異母兄長是為搞個人崇拜而剷除障礙。
尤其，金正男過去一直受到姑丈張成澤庇佑，金正恩肅清張成澤後，金正男為避開風險，離開長久居住的澳門，漂泊於中國大陸和東南亞等地。
南韓觀察家認為，北韓金正恩權力核心在肅清張成澤餘孽的作為下，整肅刺殺了金正男。
南韓YTN報導稱，金正男的胞妹金雪松傳聞被監禁在平壤。
南韓外交部對相關報導表示，無可奉告。1060214
(中央社)
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