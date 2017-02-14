駕駛遊覽車 英嚴格限制工時
台灣發生遊覽車翻覆重大事故，肇事原因可能跟司機過勞有關。旅英台商表示，英國對司機的駕駛時數有嚴格限制，若超時，司機本人都會受罰。
英國對於各式車輛訂有嚴格規定，甚至連馬車都有，因此較少傳出遊覽車事故，僅有倫敦的雙層巴士偶發意外。
英國對於駕駛工時更是有嚴格規定。根據英國法律，包含夜間與週末在內，巴士司機一週最多僅能排班48小時，遊覽車駕駛一週可排班56小時，但兩週合計僅能排班90小時。
如果司機開車超過5.5小時，休息時間合計至少要30分鐘，若開車8.5小時，休息時間合計至少要45分鐘。且在這段休息時間內，司機不能從事任何工作，連文書作業也不行，只能休息、恢復精力。每天最長工時是10小時。
如果兩天連續上班，中間休息時數必須有10小時；休息時數也可縮短為8.5小時，但一週僅有3次。若連續兩週上班，中間至少得有一次長達24小時的休息時間。
「我們家旅行社」負責人Linda向中央社記者表示，她向來承租合格的遊覽車，且司機們都對工時特別留意，若碰到塞車，就會特別緊張超時問題，有時甚至會停在休息站，等待另一名司機來接班。
她表示，若司機超時工作被抓到，除了有罰金，也有可能被勒令暫停工作。1060214
(中央社)
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