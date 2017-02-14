印度空汙奪命 死亡率與陸不相上下

我要評比

根據今天公布的新研究，印度如今已成為全球空氣汙染最致命的國家，與中國大陸不相上下；專家警告，遏止燃煤汙染的行動短期內不會出現任何成果。

法新社報導，兩個總部設在美國的衛生研究機構發表聯合報告說，印度惡名昭彰的空氣品質每年導致近110萬人早死，幾乎和大陸相同。

不過，大陸與空汙有關的死亡人數近幾年來已漸趨穩定，印度死於空汙的人數卻急遽增加，主要城市深陷霧霾危機。

研究顯示，印度在1990至2015年間，細懸浮微粒（PM2.5）引發的早發性死亡人數飆升近50倍，PM2.5會進入人肺部深處。

健康影響研究所（Health Effects Institute）和健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）的報告說：「印度死於PM2.5的人數如今即將追上中國大陸。」

自2005年以來，大陸對抗空汙的舉措已使與霧霾相關的死亡人數大幅度趨於穩定。

印度的死亡人數卻是穩步成長，從1990年估計有73萬7400人，增加至2015年的109萬人。

根據報告，自2010年以來，印度和鄰國孟加拉空汙問題嚴重惡化，「如今已是全球PM2.5濃度最高」的國家。（譯者：中央社劉文瑜）1060214

(中央社)