佛林閃辭 克里姆林宮：與俄國不相干

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美國總統川普（Donald Trump）的國家全顧問佛林（Michael Flynn）因為上任前與俄羅斯政府接觸爭議而請辭下台，克里姆林宮今天堅稱，那是華府的內部事務，與俄羅斯無關。

白宮於13日晚宣布，川普已接受佛林請辭。這位退役美國3星將領涉嫌在就職前，與俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）討論美國的制裁策略。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在記者會上表示：「這是美國的內部事務，那是川普政府的內部事務，與我們無關。」

佛林承認，他曾不經意地向如今是副總統的彭斯（Mike Pence）簡報，就他與季瑟雅克通電話提供「不完整資訊」。

彭斯曾公開為佛林辯護，指稱佛林並未討論制裁議題，讓彭斯本身的信譽遭到質疑。

美國媒體昨天報導，司法部已警告白宮，佛林針對與季瑟雅克討論內容誤導資深政府官員，且此可能導致佛林容易遭到俄羅斯勒索。

克里姆林宮先前否認佛林和季瑟雅克曾討論解除美國制裁事宜。

佛林請辭下台，是上任不到1個月的川普政府，首個核心圈人物驚人丟官事件。1060214

(中央社)