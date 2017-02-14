佛林閃辭 克里姆林宮：與俄國不相干
美國總統川普（Donald Trump）的國家全顧問佛林（Michael Flynn）因為上任前與俄羅斯政府接觸爭議而請辭下台，克里姆林宮今天堅稱，那是華府的內部事務，與俄羅斯無關。
白宮於13日晚宣布，川普已接受佛林請辭。這位退役美國3星將領涉嫌在就職前，與俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）討論美國的制裁策略。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在記者會上表示：「這是美國的內部事務，那是川普政府的內部事務，與我們無關。」
佛林承認，他曾不經意地向如今是副總統的彭斯（Mike Pence）簡報，就他與季瑟雅克通電話提供「不完整資訊」。
彭斯曾公開為佛林辯護，指稱佛林並未討論制裁議題，讓彭斯本身的信譽遭到質疑。
美國媒體昨天報導，司法部已警告白宮，佛林針對與季瑟雅克討論內容誤導資深政府官員，且此可能導致佛林容易遭到俄羅斯勒索。
克里姆林宮先前否認佛林和季瑟雅克曾討論解除美國制裁事宜。
佛林請辭下台，是上任不到1個月的川普政府，首個核心圈人物驚人丟官事件。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。