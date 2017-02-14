中華隊應援女神成軍 Amis當隊長

經典賽中華隊19日起在台中洲際球場打熱身賽，主辦單位推出5人美女啦啦隊，包括今年退出LamiGirls的Amis、卉妮，新加入中信兄弟Passion Sisters的Peggy。

經典賽中華隊18日返台，19日起在台中洲際棒球場，與世大運中華培訓隊、古巴隊打熱身賽，主辦單位寶悍運動平台號召「應援女神」一起為中華隊加油。

Amis擁有臉書30萬粉絲，今年剛從LamiGirls單飛，這次改為中華隊應援。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員豆芽總是親切的風格與粉絲互動，剛加入中信兄弟Passion Sisters的Peggy甜美氣質的外型成為球場上的焦點。

就讀台北教育大學的卉妮今年離開LamiGirls，曾經是世界錦標賽的體操國手，身段柔軟、肢體語言細膩，深受粉絲喜愛。各大表演活動的常客小蔓，舞蹈經驗，在場上總能以精湛的舞技吸引眾人目光 。1060214

(中央社)