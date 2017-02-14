「勞檢如何落實？」李明賢批蔡政府 又把責任推給企業
國道5號昨（13）日發生遊覽車翻覆意外，造成重大傷亡，而國旅駕駛是否長久來存有過勞問題，也成此次各界檢討的重點之一；總統蔡英文今演講時就表示，企業應關注員工的勞動權益，讓其多休息。對此，國民黨文傳會副主委李明賢相當憤慨，認為蔡政府完全不提勞檢如何落實，又把過勞的責任推給企業，「我們要這個政府幹嘛？」
李明賢今針對國道車禍於臉書發表看法，認為發生這樣重大的傷亡意外，政府卻又把過勞的責任推給企業，包括「勞檢如何落實呢？」「法規如何修訂來營造更好的勞動環境呢？」「當初號稱來解決問題的方案呢？」蔡政府皆未提到，讓李忍不住質疑，我們要這個政府幹嘛？
「一出事不努力想出解決方案，而是想盡辦法推卸責任。」李明賢痛批這根本是沒血沒眼淚的冷酷政府，認為數10條人命的悲劇，政府絕對要責任。最後李明賢更點名交通部長賀陳旦與蔡英文總統，直問他們能心安？晚上睡得著嗎？
貼文一出，立刻引起熱烈討論，網友紛紛表示，「上次火燒遊覽車的教訓，政府的總體檢有用嗎？」「只會講空洞的話！」「沉睡的政府叫不醒。」另外，也有人留言，寄望新任勞動部長林美珠能更有執行力，別又只是開罰單、收押負責人就過了。
(中時電子報)
文章來源：李明賢 -阿賢之聲臉書全文
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