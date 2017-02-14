情人節花店生意好 台灣人平均花4557元送禮亞太第3高
2月14日適逢一年一度的西洋情人節，鮮花成為不可或缺的禮品，許多情侶中的男方會在當天選購包裝花卉送給心上人，今年花價比去年便宜大約1到2成，應景的情人節熱銷花朵包括各色玫瑰、百合、洋桔梗更是受到情侶們青睞。
包裝好的各式花束售價不一，從幾百到破千再到上萬都有，平均一束含包裝的玫瑰搭配花束售價在1500元左右，許多花店都將包裝好的各式情人節花束放在店門口方便消費者挑選，不少店家表示業績並平日好上許多。
一項針對亞太國家消費者購買行為調查顯示，台灣人平均花費4557元選購情人節禮物，排名亞太第3，且送禮偏重實用性，例如服飾和電子產品，當然花朵和巧克力也有，但比例不及亞太其他國家。中國大陸人平均花費7192元的選購情人節禮物榮登榜首。
(中時)
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