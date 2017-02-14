加強汰劣 交部重新清查評鑑丙丁業者

賞櫻團遊覽車昨天在國道發生重大死傷事故。交通部今天開會檢討，決定加強遊覽車汰劣，重新清查評鑑列為丙、丁的業者，分別給予不同改善期，未改善者最重予以廢照處分。

交通部說，這次遊覽車事故原因仍由檢調單位調查中，但經初步研判，道路條件並非肇事主因，如何強化對車輛、駕駛人及遊覽車業者與旅行業者的管理，是當前必須面對的課題。

交通部提出5點策進作為，責令相關單位以更積極態度來自我要求。

在加強汰劣部分，交部決定採取更積極的做法，要求公路總局重新清查評鑑結果，對列為丙、丁等的業者，就其應改善事項，分別給予二個月（丙等）及二週內（丁等）改善期限，如果業者未改善或改善未達成效，進一步停止部分營業，再不改善則廢止汽車運輸業營業執照。

公路總局在2008年首度實施「遊覽車行車安全與服務品質評鑑計畫」，每兩年一次，成績等級包括優、甲、乙、丙、丁，結果都公開在公路總局網站，透過消費者的選擇，提升遊覽車業品質。

交通部認為，遊覽車評鑑資訊者公開在公路總局網站，「獎優」部分已見成效，「汰劣」部分還未明顯發酵，有必要經由這次事件檢討，加強力道。

這次遊覽車故為友力通運公司所有，交通部決定若經調查確有重大疏失責任，將依公路法，以其未善盡對所屬車輛、駕駛人及從業人員的管理責任部分（含駕駛與休息時間之管理），處以廢止其汽車運輸業營業執照及吊銷全部營業車輛牌照的最重罰則。

交通部也決定，未來在遊覽車駕駛人部分，將進行資料之比對調查，對於有重大或高頻次違規、行為偏差等危及消費者權益或安全情事的駕駛人，會通知所屬遊覽車客運公司或旅行業，重新檢討是否持續雇用與合作，呼籲業者配合及落實駕駛人行為監督。

交通部也責令觀光局，全面檢視一日遊行程，對表面上雖是讓消費者佔到便宜，實際卻是犧牲消費者權益或安全所換得的產品，呼籲消費者應慎選。

交通部也決定，1個月內研議修正汽車運輸業管理規則，強制遊覽車應全面裝設動態資訊系統並介接統一平台納管，透過科學化的管理，監督業者落實安全管理責任。

根據公路總局掌握，目前全台約近1萬7000輛遊覽車，大約9成都已裝設動態資訊系統GPS。1060214

(中央社)