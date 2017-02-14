港鐵縱火案 台籍遊客張欣茹傷勢好轉

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上週在香港地鐵縱火案中受重傷的台籍女性遊客張欣茹傷勢好轉，今天下午從危急轉為嚴重。救治張欣茹的伊利沙伯醫院表示，已批准她的醫療費用豁免申請。

綜合港媒報導，張欣茹10日在港鐵尖沙咀站的車廂縱火案中臉部和手腳二級燒傷，傷勢一直處於危急狀態，在伊利沙伯醫院加護病房治療，直到14日下午傷勢才從「危殆」轉為「嚴重」。

張欣茹在加護病房治療，每天醫療費用高達港幣2萬3000元（新台幣約9萬2500元）。

香港社會福利署先前指出，醫務社工已了解張欣茹的經濟狀況並考慮其特殊情況，包括她接受緊急治療服務的需要，向香港醫院管理局就她的醫療費用豁免申請提出建議。

伊利沙伯醫院表示，已接納社會福利署的建議，批准張欣茹的醫療費用豁免申請。

這起縱火案造成19人受傷。截至14日下午，仍有7名傷者住院治療，4人傷勢嚴重，2人情況穩定，只剩嫌疑犯張錦輝情況危急。1060214

(中央社)