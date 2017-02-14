大馬警方證實 死亡北韓男子是金正男

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路透社報導，馬來西亞警方今天證實，在吉隆坡死亡的北韓男子是北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男，但他的死因尚未確定。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）稍早報導，金正男昨天在馬來西亞遇刺身亡。

朝鮮電視台（TV Chosun）則報導，45歲的金正男是在吉隆坡機場遭兩名身分不明女子以毒針殺害。

這則報導說，根據多位政府人士說法，兩名據信是北韓特工的行凶女子犯案後立即叫了計程車逃逸。1060214

(中央社)