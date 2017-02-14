韓抗議日本誤導中小學生獨島主權觀

我要評比

南韓外交部發言人今天表示，日本政府在「學習指導要領」修改草案中，再度對毋庸置疑的韓國固有領土獨島提出不當的主權主張，不能不令人憤慨，並要求日本立即收回此舉。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，南韓外交部評論指出，無論從歷史、地理還是從法理的角度看，南韓都對獨島擁有無可爭辯的主權，南韓決不容忍、堅決應對任何針對獨島的主權挑釁。

南韓評論奉勸日本政府應認識，修改國中及國小「學習指導要領」不僅將向年輕一代灌輸錯誤的領土意識，還將對未來的韓日關係造成不利影響。

南韓外交部東北亞局（司）局長鄭炳元今天下午5時30分許，召見日本駐韓使館公使鈴木秀生提出抗議。

報導指出，「學習指導要領」修改草案要求國中和國小社會課目必須教授所謂「竹島（獨島）和尖閣列島（釣魚列嶼）是日本固有領土」。

日本文部科學省將在草案發布後的約1個月裡徵求公眾意見，並於3月左右發布實施新版「學習指導要領」。1060214

(中央社)