高雄壽山 LOVE 地標 情人節吸引情侶賞景

14日適逢一年一度的西洋情人節，1對交往1年多的情侶14日晚間在高雄壽山 LOVE 地標前自拍留念，共度情人節。（王錦河攝）

1對剛交往3個多月的情侶14日情人節晚間在高雄壽山 LOVE 地標旁拍照留念，共度情人節。（王錦河攝）

不少情侶14日情人節晚間在高雄壽山 LOVE 地標前拍照留念，共度情人節。（王錦河攝）

不少情侶14日晚間在高雄壽山 LOVE 地標前自拍留念，共度情人節。（王錦河攝）

2月14日適逢一年一度的西洋情人節，許多情侶除送花給心上人之外，也定會共度情人節浪漫晚餐，或在有 LOVE 字體的地標旁一同合影，留下印記。高雄壽山忠烈祠旁的 LOVE 地標今晚吸引不少情侶們上山在 LOVE 旁拍照留念，從高處欣賞高雄夜景，在天氣仍屬涼冷的時節依偎彼此共度佳節。

(中時)