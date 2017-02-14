亞太衝突最大導火線 外媒：就在台灣海峽

圖為中國大陸海軍的哈爾濱號導彈驅逐艦和寧波號驅逐艦（右）2014年在東海參加中俄聯合軍事演習。（美聯社）

亞太地區存在棘手的東海、南海領土爭議，但澳洲、歐洲的中國專家指出，台灣問題其實更具威脅性，而中國持續在南海進行部署，最終目標可能是為解決台灣問題。橫跨台灣、中國大陸的台灣海峽，將成為威脅亞太地區安全的最大導火線。

根據BBC引述澳洲新聞網分析，雖然在亞太地區超級大國間開戰的可能性很遙遠，但台灣可能從中國分離，將是增加軍事衝突危險的主要因素。新南威爾士大學教授奧斯汀表示，台灣問題和「一個中國政策」對於北京來說，是亞太地區最重要的問題。

澳洲政府似乎認為中國對南海的商用航道造成威脅，但奧斯汀認為事實並非如此，西方關注的焦點不應該是所謂的中國試圖主宰南海。

奧斯汀認為，真正的問題是台灣海峽，中美開戰不符合任何一方的利益。但衝突發生的危險很大不容忽視，西方決策者應該考慮台海發生衝突的可能性。

倫敦國王大學的中國政治教授凱瑞·布朗也發表過類似的觀點。他認為，南海問題不如台灣問題危險，中國在南海積極部署，最終目標可能是為了解決台灣問題。

(中時電子報)