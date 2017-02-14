阿Ken情人節不寂寞 美女主播圍繞
今天是情人節，網路直播業者舉辦「Up全民情人 」活動，特地找來阿Ken主持，還有不同特色的美女主播出席，讓阿Ken笑說：「今天的通告很開心，身邊被一群美女圍繞，這樣的情人節也很有趣！」
為呼應情人節到來，App業者Up直播特地規劃活動，從2月8賀開始在app平台上展開人氣角逐。就在揭曉前夕，同時也是2月14日情人節這天，業者特別找來目前人氣正夯的個性主播，包括去年的冠軍主播LaLa蘇心甯等人分別授與特色情人封號，每個主播才貌兼具，其中還有一位獨家主播、正為了癌症而奮戰的鬥士情人，她樂觀積極迎戰病魔的正面態度，激勵了許多面臨低潮的朋友。
活動上，阿Ken分別和不同特色的美女交手，像是「療癒情人」、「 美腿情人」、「 熱舞情人」、 「甜心情人」、「雪肌情人」、「音樂情人」、「微笑情人」、「美胸情人」、「天籟情人」、「寶貝情人」，他笑說，現在網紅主播當道，藝人都快沒飯吃了！
現場主播各個才貌雙全，不過最特別的是有一位獨家主播施柏薇，去年因為淋巴癌而住院化療，但她在新婚夫婿及直播粉絲的鼓勵及祝福下，勇敢克服恐懼、面對病魔積極治療，可以說是真正的鬥志情人，記者會上她也透過影片說明了現況，並感謝大家的關心。
阿Ken也現場電話連線，施柏薇聲音聽起來精神開朗，她表示希望能藉由自己的故事，鼓勵更多病友要正面看待治療，不要放棄任何機會，堅強樂觀的態度，讓阿Ken也十分感動，能透過無國界的直播社群平台也能傳遞正面能量，真的是一件非常溫暖的事情。
(中時電子報)
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