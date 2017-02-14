中國監管嚴 比特幣玩家出走海外

界面新聞報導，在中國比特幣交易所配合官方監管修改交易程序的情況下，眾多中國比特幣玩家正另尋出路。Crypto. News引述全球比特幣交易數據，指出日本可能已超過中國，成為全球比特幣最大交易市場。

界面新聞引述投資者表示，在中國比特幣交易所修改規則後，想要保持4％以上的收益並不樂觀，同時負擔0.3％的大客戶提現費用、0.2％的交易手續費，使收益更難看。目前在中國人行的緊盯下，大型比特幣交易所如火幣網、幣行均開始收取交易手續費。

Crypto. News指出，12日時日本單日的比特幣交易量已達到全球交易量的48.27％，遠高於中國的21.86％。此前，中國一直是世界比特幣交易的最大市場，市場份額占比約9成。

(工商)