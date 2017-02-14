友力停車場私蓋違法宿舍？桃園市府要查

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友力停車場遭爆涉嫌違法改裝貨櫃屋成房間出租，桃園市政府建管處將派員稽查。（蔡依珍攝）

賞櫻翻覆的遊覽車登記在桃園的友力通運公司，位於蘆竹的友力停車場遭司機爆料涉嫌違法改裝貨櫃屋成房間出租，桃園市政府建管處獲悉將派員稽查。

位在蘆竹區的友力停車場佔地廣，停有數十輛遊覽車，僅有2台印上友力通運字樣，附近店家透露，過去停車場外掛有黃色的「友力通運有限公司停車場」招牌，意外發生後，一早即派員拆除招牌。

場內司機還爆料，業者把貨櫃屋改裝成房間，以每晚500元高價出租給司機，環境簡陋、超時還要加錢，且完全不見消防設備，擔憂發生工安意外，但收工返回停車場大多已是凌晨，人生地不熟下只能硬著頭皮入住。

桃園市政建管處對此表示，貨櫃屋改裝成宿舍就違法，將派員稽查。致電停車場則未獲回應。

(中時)