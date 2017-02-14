賀陳旦促揭低價團資訊 業者：限制駕駛工時行程就會調整
因應國5發生遊覽車翻覆意外造成33死，交通部長賀陳旦今日召開記者會指出，觀光局會針對目前旅行社推出產品，如特別低價、行程特別長，除了要求遵守法規，會公布這些產品，提醒大家不要採用這樣的產品。
但台北市旅行商業同業公會副理事長、昇漢旅遊董事長柯牧洲表示，交通部採源頭管理旅行社行程，要小心本末倒置，交通部真正該做的是回歸車輛、司機人員管理。
他強調，現已可透過車輛加裝GPS追蹤司機工作是否超時，也可監看司機是否打瞌睡，透過即時上傳的錄影系統檢視不當行為等。交通部也可效法日本，制定更嚴格的規範，限制駕駛工時，當成本提高或受制於駕駛工時縮短，旅行社自然就要跟著調整行程。
交通部也說，遊覽車資訊平台會是交通部今年重要項目之一，即時監控與交通部合作的遊覽車公會、業者的遊覽車，並公開工時、路線、評鑑等資訊，供社會檢視，若法規界定得不夠清楚，會在一個月內針對運輸業管理規則修訂納管。
但柯牧洲指出，觀光局早就要求陸客團需要登錄行程、駕駛、導遊及車輛等資訊，也可即時監看車輛位置，只是尚未適用國旅市場。
賀陳旦也說，遊覽車汰劣做得不夠，表現不好的遊覽車業者，應經過披露、嚴厲監督，若評鑑為丁等，兩周之內要改善，否則就依照公路法停止部分營業、甚至中止營業執照，丙等兩個月內改善，改善不好同樣勒令停業。
賀陳旦也指出，要把所有遊覽車業司機資料比對調查，看是否有不良紀錄，要求所屬遊覽車公司檢討，是不是要繼續僱用，業界必須一起配合，包括管理、監督司機行為，讓社會安心。
(中時)
關鍵字：遊覽車
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