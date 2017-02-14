與川普政府交好？ 英特爾IBM高層對外說明

美國各界近來緊盯美國企業高層與川普政府的關係，重量級大廠國際商業機器(IBM)與英特爾的執行長不約而同特別對此提出說明，IBM的羅美蒂(Ginni Rometty)表示，IBM本來就有與白宮保持密切連繫的傳統，英特爾的科再奇(Brian Krzanich)也附和說，與政府建立良好關係相當重要。

川普上任後組成白宮企業經濟顧問團，羅美蒂是顧問團成員之一，該顧問團本月初進入白宮與川普會面。

針對近來媒體與輿論都質疑美國企業與川普政府的關係，羅美蒂上周四還特別向所有員工發了一份備忘錄進行說明，備忘錄的內容直至周一才對外公開。

羅美蒂在備忘錄中寫道：「IBM的高層一直以來都有直通白宮的傳統，打從威爾遜總統開始就已建立此一管道，我個人而言自從出任執行長以來就有9次與美國總統會面。」

(工商)