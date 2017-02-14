印度航空展開幕 各大軍火商卯力爭訂單

2017年印度航空展今天在班加羅爾耶拉漢卡（Yelahanka）空軍基地舉行，為爭取印度單發動機戰機數百億美元及教練機訂單，瑞典、美國、英國廠商都聚焦「來印度製造」。

2017年印度航空展（Aero India 2017）上午開幕，5天展期共有來自美國、俄羅斯、法國、英國、瑞典、以色列和印度本土的軍事工業參展，且有各式知名戰機、直升機和預警機、無人機等展開空中表演。

由於印度空軍還需要上百架單發動機戰機，也可能採購新的教練機，包括瑞典紳寶（SAAB）、美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音（Boeing）、英國航太系統公司（BAE Systems）、法國達梭（Dassault）等軍火商，紛紛表達響應印度總理莫迪「來印度製造」（Make in India）的呼籲。

其中，被認為最有可能爭取印度戰機訂單的瑞典紳寶和美國洛克希德馬丁，分別派出爭取訂單的JAS-39獅鷲（Gripen）戰機和F-16戰機參展，並進行空中表演，卯盡全力把戰機的優異性能表現出來。

另一家傳聞也提出「來印度製造」的波音公司，雖然有望在印度生產的是雙發動機戰機F/A-18，但波音公司主管告訴中央社記者，他們已獲印度政府選入戰機「來印度製造」考量對象之一，波音正等候印度政府做最終決定，波音已經準備就緒。

英國航太系統公司今天則與合作夥伴印度國營印度斯坦航太公司（Hindustan Aeronautics Limited，HAL）在航空展發表雙方合作製造的先進鷹式教練機（Advance Hawk），希望能爭取印度青睞，同時鎖定南亞週邊國家，甚至放眼世界。

英國航太系統印度分公司不願具名的經理告訴中央社記者，台灣正在尋找下一代教練機，因此不排除台灣也是這款先進教練機鎖定的潛在客戶。

此外，今年還有一項新發展，與印度在邊境軍事對峙的中共解放軍首次派代表團參觀印度航空展，由中共空軍王強少將率領，但意圖不明，引起印度報章關注。

地主國印度也展示自己自製的光輝（Tejas）戰機和輕型戰機（LCA），還有空軍擁有的俄製蘇愷30MKI（Su-30MKI）、米格29（MiG-29）及法國幻象2000戰機，還有自行研發的無人機、戰鬥直升機等。

取得印度36架飆風戰機（Rafale）訂單的達梭公司，同樣派出飆風戰機參加空中表演，給予捧場支持。1060214

(中央社)