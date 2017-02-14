陸1月新增銀行貸款激增

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中國人民銀行今天表示，中國大陸銀行1月新增貸款激增，在此同時外界越來越擔心這個全球第2大經濟體的大量信貸，正使金融風險增加。

法新社報導，中國人民銀行表示，1月新增貸款增至人民幣2.03兆元，是去年12月新增貸款人民幣1.04兆元的將近兩倍。

大陸透過信貸來刺激經濟成長，分析師已對大陸債務激增的情況發出警報。

人行在另一份聲明中表示，另一個衡量實體經濟信貸的指標1月社會融資總規模，遽增至人民幣3.74兆元，去年12月則為人民幣1.63兆元。

長期住房貸款增至創紀錄的人民幣6230億元。招商銀行分析師劉棟樑在報告中表示，儘管政府祭出更嚴格的限制措施，但炙手可熱的不動產市場沒有冷卻的跡象。（譯者：中央社陳昱婷）1060214

(中央社)