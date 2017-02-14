「香港波神」周秀娜現身！一對豪乳離奇失蹤
香港女星周秀娜一出道就憑著火辣32D身材與甜美臉蛋爆紅，又有「香港波神」之稱，還曾為自家內衣品牌，親自下海拍攝宣傳照，深邃事業線讓人看了鼻血直流。不過她今日出席公開活動，上圍明顯縮水，鋒頭當場被前少女時代成員Jessica爆乳身材搶走。
周秀娜今天以一襲低胸長裙現身，露出纖細的小蠻腰，但就被發現上圍明顯縮水，平板胸與昔日波濤「胸」湧天差地遠，對此，她笑稱自己應該開心，透露因為早前來台灣吃太多，胖了不少，原本身上這件裙子還鬆鬆的，但剛剛穿上時拉鍊卻爆了。
周秀娜更透露，今天主要是以漂亮與安全為主，所以衣服貼了好多膠帶。雖然追求者眾，但周秀娜為了避免時機敏感，把約會都給推光光，因此今天是獨自過情人節。
(中時電子報)
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