搭機捷玩台茂 免費接駁再送200元
機場捷運即將正式通車，本周試營運開放個體戶自由搭乘，位於機捷A10站附近的台茂購物中心，推出「好禮1+1」活動，免費接駁再送商品券，最高達200元，歡迎民眾搭機捷、玩台茂。
台茂說，只要從2月18日至4月4日假日接駁車服務期間，搭乘「台茂假日接駁車」，憑A10站打卡合照的FB畫面、加上身分證件，可至台茂4F卡務中心領取「特別商品券100元」。
若再加入台茂APP申請虛擬MORE利卡會員，可再獲得「電子商品券100元」(活動期間每人限領1次)，最多可獲得台茂商品劵200元。
本周末2/18、19於B2微笑劇場有包豪氏集團旗下SUPER DRY5折、Salad皮夾4折起、LEVI’S商品買一送一；2/24~3/6內衣展售會；3/11、12雙人牌VIP特賣會。3/30開始有CAPTAIN LOBSTER龍蝦堡快閃店。
「台茂假日接駁車」由捷運A10山鼻站至台茂購物中心之間往返，為提供消費者假日的免費接駁車服務，單趟行駛時間約10分鐘。2月18日開始於每周六、周日及國定假日有免費接駁車服務。機場捷運正式營運後，首班車於上午10:30開始，每15分鐘一班，末班車晚上10:45。預計單日來回共100班次，最高每日可服務2000人次。歡迎多加利用。
(中時)
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