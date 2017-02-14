陸1月新增貸款低於預期 人行審慎控管
中國人民銀行（大陸央行）今天公布，1月新增人民幣貸款2.03兆元（約新台幣9.26兆元），較去年同期少增4751億元且低於市場預期。分析指出，人行加強宏觀審慎管理，使新增信貸低於預期。
綜合澎湃新聞及一財網報導，中國大陸部分銀行近期接到人行信貸額度的調控通知，要求不同程度緊縮授信規模。
「早投放早收益」，銀行理論上都希望每年1月授信做多做大，但一名業界高級主管表示，今年情況不同，人行1月向各家銀行發出窗口指導意見，例如針對房地產業的信貸政策緊縮等，這是去年沒有的。
另外，大陸1月社會融資規模擴增3.74兆元，分別比去年12月和去年同期多2.1兆元和2619億元，創下歷史新高。
德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，社融高於預期，貸款低於預期，顯示人行日前提高中期借貸便利（MLF）利率意在控制表外業務的快速擴張。
截至1月底，大陸廣義貨幣（M2）餘額157.59兆元，年增11.3%，與去年12月底持平，比去年同期低2.7個百分點。
從信貸結構上看，代表個人住宅貸款的住戶部門中長期貸款所占比例大幅縮減，約為30%。分析指出，當前大陸嚴控房貸，所以不少資金投向基礎建設。
民生銀行分析師溫彬表示，人行加強宏觀審慎管理，使新增信貸低於市場預期。從操作角度看，如果信貸成長獲控制，融資需求就會透過表外方式來滿足。信貸成長看起來比去年減速，只是體現的融資形式不同。1060214
(中央社)
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