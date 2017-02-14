陸1月H7N9感染者79死 疫情持續
中國大陸國家衛生計生委今天公布，大陸1月人類感染H7N9流感共192例，其中死亡79例，較去年12月20例死亡大幅增加。
大陸國家衛生和計劃生育委員會官網今天公布2017年1月法定傳染病疫情概況。大陸去年12月H7N9的感染病例是106例，死亡為20例。
大陸的H7N9疫情仍在持續中，廣州13日宣布禽類交易市場本月休市日從3天延長到13天。不只南方省分疫情明顯，北方省份也出現越來越多病例。
根據新京報，北京繼11日出現首例境外移入H7N9病例後，今天又新增1例。
報導指出，H7N9是由禽流感病毒引起的急性呼吸道傳染病，致死率較高。攜帶病毒的病禽、死禽及其排泄物、分泌物可能是H7N9病毒的主要傳染來源。1060214
(中央社)
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