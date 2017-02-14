國道翻車後 交部緊盯72家丙丁遊覽車業

我要評比

賞櫻團遊覽車昨天在國道發生死傷慘重翻車，交通部決定加強汰劣遊覽車公司，並緊盯去年被評鑑為丙、丁的遊覽車公司。

公路總局統計，目前全台有931家遊覽車公司，去年公布的評鑑結果，有51家被評為丙等、21家為丁等。

公路總局在民國2008年首度實施「遊覽車行車安全與服務品質評鑑計畫」，每兩年一次，評鑑結果，公開在公路總局網站，讓消費者選擇優良遊覽車公司。

遊覽車公司評鑑項目，包括車輛維修保養、人車比例、酒精檢測、駕駛人教育訓練、行車紀錄器、車隊管理先進設備、乘客意外責任險等20項。

交通部今天開會，已要求公路總局重新清查評鑑結果，對列為丙、丁等的業者，就其應改善事項，分別給予二個月（丙等）及二週內（丁等）改善期限，如果業者未改善或改善未達成效，進一步停止部分營業，再不改善則廢止汽車運輸業營業執照。1060214

(中央社)