越南漁民欲向台塑求償 與警衝突

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維權人權表示，越南中部一群集體訴訟要求補償的漁民今天與警方發生衝突。他們聲稱台灣的台塑公司去年排放有毒廢水，造成數公噸魚群死亡，而他們至今未獲任何補償。

中部海岸沿線社區主要以捕魚為生，大批魚群死亡影響了他們的生計。

法新社報導，台塑公司已支付越南政府5億美元，越南當局去年開始發放一部分。但漁民們今天前往提出集體訴訟，他們說，根本沒拿到補償金，要求台塑給錢。

目擊者說，漁民在中部義安省遭警察阻擋，接著雙方發起衝突。

漁民團體裡一名領袖天主教神父范春克（Pham Xuan Ke，譯音）告訴法新社：「那裡很多警察阻擋他們。」

「有些人被狠狠地打。」已有多人送醫。

他說，地方政府同意收告狀，但是地區官員未回覆法新社詢問。（譯者：中央社羅苑韶）1060214

(中央社)