靠行車出事誰負責？法院曾這麼說

2月13日晚9時許，一輛遊覽車在國道五號轉國道三號時翻覆，造成33人罹難，11人輕重傷，為台灣歷年來次嚴重的公路事故，責任歸屬尚待釐清。

車輛靠行起源甚早，早期貨運車輛多為私人所有，而貨運量尚少，因此彼此殺價競爭，甚至在路上圍堵衝突，造成治安隱憂，政府不得已介入，強制規定貨運車輛必須登記在運送業者始能上路營業，此即靠行制度濫觴。

至於遊覽車，由於早期旅遊業並不發達，直到台灣經濟起飛的民國60年後始日益蓬勃，且遊覽車成本高，因此多靠行於運送業者。

至於貨運車或遊覽車肇事後，究竟由運送業者（車行）負責？或是由靠行者負責？即生疑義。

運送業者（車行）通常會喊冤，認為靠行者獨自招攬業務，他們根本無法掌控品質，一旦靠行者出事，要他們依民法第188條與靠行者負連帶賠償責任，實在不合理。

有法界人士支持業者看法，認為運送業之靠行制度，僅為便於管理。靠行者單獨經營運送業務，並非運送業者之受僱人，彼此間並不存在僱傭關係，並不受運送業者（即車行）監督，事實上並無選任監督關係，即無民法第188條僱用人責任規定適用之餘地。換言之，運送業者（即車行）對於乘客不負損害賠償責任。

但是法院對此曾著有判決，看法與業者不同。法院認為靠行者與運送業者（即車行）屬於僱傭關係，適用民法第188條，此時運送業者（即車行）與靠行者應連帶負賠償責任。因為乘客根本無法分辨該車輛是否屬靠行營運，只能從外觀上判斷該車輛係某運送業者（即車行）所有，靠行者亦屬於為運送業者（即車行）服勞務，自應認運送業者（即車行）負僱用人之責任。（參考87年台上字第86號判決）。

若依法院見解，運送業者（即車行）僅能依民法第188條第1項但書，「選任受僱人及監督其職務之執行，已盡相當之注意或縱加以相當之注意而仍不免發生損害者，僱用人不負賠償責任。」之規定，主張免除責任。若不能舉證已盡相當之注意，則仍須負責。

因此，依法院見解所示，則遊覽車所屬運送業者（車行）即難以免除其僱用人責任，應與靠行者連帶對於受害人負損害賠償責任。

(中時電子報)