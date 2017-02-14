一度被視為北韓接班人 金正男慘死異鄉

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北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男在馬來西亞遇刺身亡，他昔日有「小將軍」之稱，一度被視為父親金正日接班人，但2001年因重大失誤失寵，長期滯留海外，最後慘死異鄉。

45歲的金正男流亡海外超過10年後，南韓媒體今天報導，他昨天在馬來西亞的吉隆坡機場遇刺。有報導說，他遭到兩名據信是北韓特工的女子以毒針殺害，但尚未獲得證實。

馬來西亞警方已證實死亡的北韓男子是金正男，但說死因尚未確定。他昨天早上原本要搭機前往澳門。

金正男是北韓故領導人金正日與女星成蕙琳所生，據悉他對電腦相當狂熱，能夠說流利日語，還曾赴俄羅斯與瑞士留學。

他學成歸國後住在首都平壤，受命主管北韓的資訊科技政策。

不過，金正男雖居長子地位，在他2001年出錯失寵之後，南韓專家就已認為他的政治份量大減。

當年他帶著兩名女子和一個孩童，意圖持偽造的多明尼加共和國護照入境日本，前往東京迪士尼樂園遊玩，卻落得在東京機場被捕的尷尬處境。

其後金正男和家人就如同流亡國外，旅居澳門、新加坡和中國各地。

金正日2011年12月過世後，金正男的弟弟金正恩接班掌權。

金正男在金正恩上台後，一直高調批評北韓金氏三代世襲，分析認為，金正恩暗殺同父異母兄長是為搞個人崇拜而剷除障礙。

金正男寫給一位日本記者的電子郵件2012年遭公布，他對金正恩語多貶抑，認為弟弟「缺乏任何責任感或認真的態度」，他並警告，賄賂和貪污終將導致北韓崩潰。

他2012年寫給同一記者的電郵中又說：「任何想法正常的人都會認為，很難容忍三代世襲。」

2012年10月，南韓檢方表示，一名落網的北韓間諜承認，2010曾參與一項刺殺行動，目標是金正男，計畫是駕車撞死他。

金正男2014年據傳曾在印尼現身，光顧雅加達一家日本人經營的義大利餐廳，據說他當時常來往新加坡、印尼、馬來西亞和法國各地。

2012年俄羅斯的「辯論與事實」周報（Argumenty i Fakty）報導，金正男因質疑北韓的世襲政策後遭當局切割，因而出現財務問題，在積欠1萬5000美元債務後被逐出澳門一家豪華飯店。

金正男的兒子金韓松在法國巴黎的大學就讀。他2012年在波士尼亞求學時，曾在接受訪問時稱叔叔金正恩是「獨裁者」。

記者問起北韓為何跳過他的父親，由金正恩接班掌權時，金韓松回答：「我父親其實對政治沒有興趣。」1060214

(中央社)