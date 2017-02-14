體恤司機 豐客調整賞櫻專車發車時間
蝶戀花賞櫻專車國道翻覆造成重大傷亡，也有賞櫻專車的豐原客運公司今天貼出公告調整專車發車時間，希望讓專車司機有更多休息時間，以安全為優先考量。
豐原客運公司下午貼出公告調整「梨山─武陵農場」賞櫻專車發車時間，豐客經理羅乙琪說，由於梨山早晚溫度很低，早班車延後半小時發車、末班車提早20分鐘發車，對乘客的影響不大，班次也沒有減少，但對司機而言，可以有晚點上工，早點下工。
豐原客運經理羅乙琪指出，武陵櫻花季加開賞花專車，每天從梨山到武陵對開6個班次，原本早班車是上午6時30分發車，調整為上午7時發車，而末班車從武陵返程梨山的原本是下午5時50分，則調整為下午5時30分發車。
羅乙琪指出，平常調派駕駛員已合乎勞動規定，但在山路開大客車真的很累，必須很專注，下午公告調整早晚班發車時間後，由於班次並沒有減少，對遊客的影響不大，過去公司就想調整時間，但部分乘客有意見，現在司機的休息時間受到關注，剛好可以順勢調整，請乘客也注意新的班車時間。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。