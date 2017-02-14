體恤司機 豐客調整賞櫻專車發車時間

蝶戀花賞櫻專車國道翻覆造成重大傷亡，也有賞櫻專車的豐原客運公司今天貼出公告調整專車發車時間，希望讓專車司機有更多休息時間，以安全為優先考量。

豐原客運公司下午貼出公告調整「梨山─武陵農場」賞櫻專車發車時間，豐客經理羅乙琪說，由於梨山早晚溫度很低，早班車延後半小時發車、末班車提早20分鐘發車，對乘客的影響不大，班次也沒有減少，但對司機而言，可以有晚點上工，早點下工。

豐原客運經理羅乙琪指出，武陵櫻花季加開賞花專車，每天從梨山到武陵對開6個班次，原本早班車是上午6時30分發車，調整為上午7時發車，而末班車從武陵返程梨山的原本是下午5時50分，則調整為下午5時30分發車。

羅乙琪指出，平常調派駕駛員已合乎勞動規定，但在山路開大客車真的很累，必須很專注，下午公告調整早晚班發車時間後，由於班次並沒有減少，對遊客的影響不大，過去公司就想調整時間，但部分乘客有意見，現在司機的休息時間受到關注，剛好可以順勢調整，請乘客也注意新的班車時間。1060214

(中央社)