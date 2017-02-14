楊敏盛語出驚人：黑道入黨有何不可？

國民黨桃園市黨部主任委員楊敏盛，在群組發布「黑道入黨有何不可」文章。(翻攝自群組)

國民黨黨主席之爭進入白熱化，近日傳出有300多名黑幫背景人士集體入黨，其中還包括「殺警案」主嫌，桃園市黨部主任委員楊敏盛今語出驚人表示：「黑道入黨有何不可？ 」強調：「只要程序正義，有何不可？」

楊敏盛說，台灣社會多元，有白道有黑道，白道中有壞人，黑道中也有好人，不論白道黑道只要未經法院判決褫奪公權，任何人都可以參政享有選舉、罷免之權利，黑道入黨，只要程序正義，有何不可？

楊敏盛說，參政權是憲法賦予人民的基本權利，任何自然人與法人一樣可以依自己的信仰、理念，支持或參與政團，並於所得中提撥法定金額支持政團，使黨務在公開透明的情形下順利運作，

他也認為黨費應視同政治獻金可以抵稅，直指政黨之間良性競爭就像經營企業一般，以產品贏得消費者的青睞，黨費可以抵稅，適度調升黨費，既可防堵人頭黨員的問題，又可健全政黨財務，使黨務運作回歸正道，讓扒糞、吐槽、比爛、抹黑走入歷史，這樣的民主才有價值。

(中時)