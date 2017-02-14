美國小企業對川普政府 信心堅定

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全美獨立企業聯盟（NFIB）周二公布，美國小型企業信心指數繼去年12月上升7.4點後，今年1月續增0.1點至105.9點，高於分析師預期的104.5點。該聯盟表示，儘管消費者信心及其他指標近日增幅稍減，但周二報告顯示小企業至今對新政府表現相當滿意。

(工商)