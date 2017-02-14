桃園地檢署 3月搬至新大樓
桃園人口攀升，司法案件也跟著增加，近半世紀以前興建的桃園地檢署，也因檢察官增加不敷使用，6年前在正光路興建10層樓的多功能大樓已完工，下周起進行搬遷作業，內勤、外勤、專案、收狀等業務仍於舊址正常運作，3月1日上午8時起正式於新址辦公。
桃園地檢署舊辦公廳舍，建於1973年，隨著桃園經濟發展、人口增加，訴訟案件逐年成長，桃檢的編制和員額也跟著擴編，僅2層樓的老舊狹小辦公廳舍，已無法因應桃檢業務需求，執行科遠在成功路三段、公訴組也向欣桃租借辦公廳舍，分散各處。
行政院核定興建的地下2層、地上10層樓新廳舍，2011年4月29日動土開工，去年12月11日完工，原分散在虎頭山下、第二辦公室的執行科、觀護人室等，全都能回歸，一起在新址辦公，桃檢強調，新廳舍統合刑事偵查、執行、保護管束、贓物及檔案存放，且採綠能節碳，是全方位多功能大樓。
新址在桃園市桃園區正光路898號，電話總機：（03）216-0123，服務中心分機：1057~1060，預計2月18日到28日進行搬遷作業，搬遷期間為避免影響當事人權益，內勤、外勤、專案、收狀等業務仍於舊址正常運作，3月1日上午8時起正式於新址辦公。
桃檢也提供前往桃檢新大樓的交通方式：自行開車從高速公路南下或北上，均自南桃園交流道下，直行大興西路左轉正光路即可到達。公車路線，免費公車自桃園市政府發車，搭埔子紅線，於「亞洲高球場」站牌國際路2段下車，步行3分鐘即可到達，另可搭埔子藍線，於「中埔國小」站牌永安路下車，步行8分鐘即達，統聯客運可於桃園火車站後站及內壢復興宮搭乘168號公車至「新地方法院」站牌下車，站牌未來將更名為桃園地檢署站，歡迎民眾多加利用。
(中時)
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