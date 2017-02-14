國道翻車 學者：問題在人的管理
中華大學運輸科技與物流管理學系副教授林祥生常在媒體對交通運輸改善提建言，林祥生今天說，真正問題在人的管理，只能呼籲業者要有良心，消費者睜大眼睛。
林祥生說，近10年來，政府對遊覽車的規範愈來愈嚴格，投入取締的監理人力也愈來愈多，但慘重的遊覽車事故仍一發生，他無奈也無言。
林祥生認為，真正問題在人的管理，他呼籲遊覽車業者與旅行社要有良心，消費者在選擇產品時，最好睜大眼睛，不要因便宜就認為是好康。
2006年梅嶺翻車事件後，公路總局對遊覽車駕駛的規範比一般大客車嚴格，必須要由遊覽車公司替駕駛申請執業登記證。
2014年再將遊覽車駕駛資格原本只要取得營業大客車駕照3年的規定，明確訂出除具大客車營業執照外，還須有2年實際駕駛大客車經驗，同時要參加公路總局舉辦的6小時講習並取得證明。1060214
(中央社)
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