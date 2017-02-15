《時來運轉》東西前段班交鋒 老鷹尬快艇

老鷹隊薛洛德(左)與霍華(中)的搭配戰力不俗。(美聯社資料照)

這幾年素有「東區馬刺」的老鷹在本季依舊保持在東區強權的席次，雖然老鷹本季曾經發生將陣中的「帥哥射手」柯佛交易到騎士的震撼性交易，而這交易也一度讓人質疑老鷹是否要放棄本賽季，但老鷹依舊用他們的戰績來證明，他們在東區還是有著一定強權的實力。現在的老鷹在後場有薛洛德（Dennis Schroder），禁區有米爾沙普（Paul Millsap）及霍華（Dwight Howard）等兩大門神下，有內有外的戰力可望讓他們在本季依舊能以前段班種子的實力打進季後賽。

快艇前場大將葛瑞芬(右)歸隊，提升球隊戰力。(美聯社資料照)

快艇在近期打出了一波三連勝，也讓他們藉這波連勝逐漸穩固了在西區前段班席次的地位。而快艇能夠在近期打出連勝的佳績，最主要的原因就是缺賽超過一個月的「灌籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）歸隊後讓快艇增添了戰力而打出佳績。但由於快艇後有追兵，而前面的火箭依舊跟他們保持一定的差距，因此如何搶回西區老三的席次，我想會是快艇全隊必須去思考的課題。

本場比賽預估主場的快艇要讓5.5分給來訪的老鷹，雖然快艇近期有連勝的氣勢，但我認為就雙方的戰力上來看，快艇的後場戰力還是不如老鷹。因此，縱然快艇擁有主場優勢，但這樣的讓分盤分還是有些危險，本場比賽看好來訪的老鷹受讓過盤。

●本場推薦：老鷹過盤

(中時電子報)