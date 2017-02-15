迪寶太聰明 衛斯理被孝心唬住

衛斯理及兒子迪寶。（取自朱芯儀臉書）

朱芯儀及衛斯理一家四口。（取自朱芯儀臉書）

朱芯儀與衛斯理結婚6年，育有兩個兒子，日前她上衛視中文台《一袋女王》分享5歲兒子迪寶的趣事，迪寶聰明又鬼靈精怪，老爸衛斯理都被唬得一愣一愣的。

有一天迪寶拿兩顆葡萄跟給衛斯理，童言童語說，學校老師教導要分享，所以要把最好的東西給爸爸。衛斯理感受兒子孝心，剎那間，衛斯理手上的葡萄卻被迪寶整碗捧走，迪寶一句：「爸爸，老師說你也要跟我分享！」讓衛斯理哭笑不得。

主持人嚴立婷也分享兒子Willson的趣事，有一陣子兒子都要他們夫妻一同陪睡，某晚老公張智峰練球太晚，Willson竟抱著爸爸的獎盃邊哭邊睡，嚴立婷崩潰大笑：「你爸還活著！」笑翻全場。更多精彩的故事請看衛視中文台週一至週四晚間10點《一袋女王》。

(中時)