迪寶太聰明 衛斯理被孝心唬住
朱芯儀與衛斯理結婚6年，育有兩個兒子，日前她上衛視中文台《一袋女王》分享5歲兒子迪寶的趣事，迪寶聰明又鬼靈精怪，老爸衛斯理都被唬得一愣一愣的。
有一天迪寶拿兩顆葡萄跟給衛斯理，童言童語說，學校老師教導要分享，所以要把最好的東西給爸爸。衛斯理感受兒子孝心，剎那間，衛斯理手上的葡萄卻被迪寶整碗捧走，迪寶一句：「爸爸，老師說你也要跟我分享！」讓衛斯理哭笑不得。
主持人嚴立婷也分享兒子Willson的趣事，有一陣子兒子都要他們夫妻一同陪睡，某晚老公張智峰練球太晚，Willson竟抱著爸爸的獎盃邊哭邊睡，嚴立婷崩潰大笑：「你爸還活著！」笑翻全場。更多精彩的故事請看衛視中文台週一至週四晚間10點《一袋女王》。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。