明載釣魚台是領土 日修訂學習指導要領

日本文部科學省（相當於教育部）今天公布學習指導要領修訂案，中小學的社會科首度明載釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）、竹島（南韓稱獨島）是日本固有領土。

日本「每日新聞」、「產經新聞」等報導，日本文部科學省今天公布的學習指導要領修訂案中，小學5年級的社會科在學習領土的內容明載竹島、北方領土、釣魚台是日本固有領土。中學的地理記載竹島、北方領土、釣魚台列嶼是固有領土。尤其針對釣魚台列嶼記載「不存在領土問題」。

日媒指出，具法律拘束力的學習指導要領記載釣魚台列嶼、竹島是日本固有領土，此舉是日本政府想在學校貫徹領土教育。

日本文部科學大臣松野博一今天在記者會上表示，孩童是未來的主人翁，正確地學習自己國家的領土，這在主權國家的公共教育是理所當然的。

有關釣魚台列嶼、竹島，現行的中學社會科補充指導要領的解說書明載是日本的固有的領土。中小學的社會科的教科書記載是日本的領土。但現行的學習指導要領僅在中學的地理科記載北方領土是日本的固有領土，未言及釣魚台列嶼、竹島。

文部科學省表示，學習指導要領的修訂內容是希望學生正確地了解在歷史上、國際法上都屬正當的日本的領土。

文部科學省認為，釣魚台列嶼並不存在領土問題，因此，列出他國的主張是不適切的。亦即，文部科學省不同意授課時介紹他國對釣魚台列嶼的主張。

此外，有關幼稚園教育要領案，首度明載要讓學童親近國歌。雖沒要求學童要唱國歌，但幼稚園教育要領案記載著，作為親近文化、傳統的具體的方法， 讓學童親近新年或節日等的日本傳統活動、國歌、唱歌、童謠、日本的傳統遊戲。

日本現行的學習指導要領，中小學已明載「指導學生在開學典禮、畢業典禮齊唱國歌」。1060214

(中央社)