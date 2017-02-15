馬刺踹溜馬勝出 金塊3分雨爆泠擒勇士
NBA聖安東尼馬刺隊今天客場作戰，靠著主力搖擺人鋒衛「卡哇伊」雷納德（Kawhi Leonard）飆進全場最高的32分拉抬，終場110比106力壓地主印第安納溜馬隊，寫下聯盟首支隊伍連續20個賽季勝率5成以上的紀錄。
馬刺當家大前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）進帳19分，鋒衛射手葛林（Danny Green）、大前鋒兼中鋒大衛．李（David Lee）和控衛「法國小跑車」帕克（Tony Parker）各貢獻12分，助馬刺勝出。
馬刺本季至今只有2次連吞2敗，背靠背比賽在第2夜的勝率更達驚人的9勝1敗。
阿德雷奇終場前52秒的3分打，助馬刺105比100領先，帕克在終場前23秒的兩罰俱中，讓馬刺鎖住勝績。
溜馬當家前鋒射手喬治（Paul George），摘下全隊最高、全場次高的27分，中鋒特納（Myles Turner）挹注第3高的22分，溜馬還是吞下4連敗，戰績挫落至29勝26敗。兩隊上半場戰成49比49平手。
另場金州勇士隊作客丹佛金塊的比賽，金塊隊靠著破隊史新高的3分彈雨，讓以射手群著稱的勇士踢到鐵板，132比110鎩羽而歸。
金塊此役3分球彈如雨下，投40中24，命中率高達6成，投進24顆3分球寫下隊史紀錄。
其中西班牙菜鳥前鋒赫南高梅茲（Juancho Hernangomez）獨進6顆，冠居全場，把勇士球星射手「雷帝」杜蘭特（Kevin Durant）和「浪花兄弟」中的「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）都給比了下去。
杜蘭特此役砍進全場最高的25分，但3分球投5中2，柯瑞則投11中1，只得到11分，勇士全場3分球投32中8，命中率2成5，怎能不敗。1060214
(中央社)
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