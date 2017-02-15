李冰冰初闖紐約時裝周 被問戀情甜笑口風緊

李冰冰首闖紐約時裝周，被問到戀情不時甜笑可愛回應。（陳張眾攝）

中國女星李冰冰於美國時間14號現身Tory Burch秋冬大秀，第一次參加紐約時裝周的她表示非常開心，面對紐約的寒冷氣溫，她則透露自己從北京已準備好了衛生衣當法寶。

穿上一身品牌白色長裙，李冰冰維持一貫優雅氣質，年初才剛首度公開戀情的她，當被問到情人節要怎麼過時，她一副還沒調整過來時差的樣子回答：「昨天才睡兩三個小時，加上時差應該快過完了。」雖然置身海外，亦未明講要如何跟圈外男友慶祝，但出發前才在微博上曬出與男友另類同框合照，配上受訪時眉宇間的好心情，可見兩人甜蜜絲毫不受時差阻隔。

(中時)