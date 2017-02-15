消息來源：美確信金正男遭北韓特工謀殺

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美國政府消息來源今天向路透社透露，美國政府堅信，北韓特工在馬來西亞謀殺北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男。

根據這名消息來源，美國當局尚未確認金正男的死因。這名消息人士並沒有提供明確證據來支持政府的結論。

南韓政府消息來源指出，金正男在馬來西亞遭殺害，一名馬國官員則表示，他的死因仍然不明。1060215

(中央社)