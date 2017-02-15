傳北韓女特工毒針出擊 刺殺金正恩兄長

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南韓媒體今天報導，北韓女特工在馬來西亞使用毒針行刺，殺害了北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男。但南韓與馬國官員都尚未證實一度被視為北韓政權接班人的金正男已喪命。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，消息人士透露，北韓間諜機構偵察總局（Reconnaissance GeneralBureau）的特工昨天掌握機會，利用金正男的保鑣和馬國機場警方人員出現維安漏洞時，下手行刺。

朝鮮電視台（TV Chosun）報導，45歲的金正男是在吉隆坡機場遭兩名身分不明女子以毒針殺害。

這則報導說，根據多位政府人士說法，兩名據信是北韓特工的行凶女子犯案後立即叫了計程車逃逸。

路透社報導，美國政府人士表示，美方強烈相信是北韓特工謀殺金正男，但尚未確定金正男究竟是如何喪命。

今晚一度傳出馬來西亞證實這名死者是金正男，但警方深夜又發布聲明說，北韓男子金哲（Kim Chol，譯音）昨天在吉隆坡國際機場要求協助就醫，但在送醫途中死亡。

南韓媒體報導，金正男已往曾使用假護照旅行，護照上的姓名就是金哲。

馬國警方官員表示，金姓男子的死因還不清楚，必須進行驗屍，目前尚無嫌犯，但警方已展開調查。

他表示，目前還不清楚此案是否與針有關，只知受害男子抓著臉，表示覺得頭暈，他在機場診所接受治療後，仍覺不適，當局決定將他送往醫院，但他在途中不治。

金正男一度被視為故北韓領導人金正日的接班人，但因2001年意圖持假護入境日本前往迪士尼樂園失敗，在日本的機場被逮到，失去父親的寵愛。其後他就幾乎是流亡海外，主要停留地點是澳門，也常到香港和中國大陸。金正日2011年12月過世後，金正恩接班掌權。

如果金正男證實遭到殺害，將是金正恩在2013年12月處決姑丈張成澤之後，在他的政權治下喪命的最知名人物。張成澤原本是北韓第二號人物，據信金正男與張成澤關係親近。

據了解，金正男主張北韓應推行改革，並曾表示反對北韓的家族世襲制度，他近年多次表示，他沒有興趣領導北韓。

金正恩因為北韓的核子與飛彈計畫面臨日增國際壓力，力圖鞏固大權。據傳他連連處決異己。

金正男以往也曾是行刺目標。2012年10月，南韓檢方表示，一名落網的北韓間諜承認，2010曾參與一項刺殺行動，目標是金正男，計畫是駕車撞死他。

首爾智庫世宗研究所（Sejong Institute）專家鄭成長（Cheong Seong-Jang）表示，金正男原已近乎流亡海外，因此金正恩不太可能把哥哥視為爭權的可能對手。

他又說：「但是如果金正男有所作為損及金正恩的權威，我想偵察總局有可能奉命直接進行刺殺行動，因為這個機構原本就負責密切監控金正男。」1060215

(中央社)