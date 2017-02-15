NBA》魔術門神伊巴卡 加盟暴龍

魔術隊伊巴卡(右)對熱火隊卓拉吉奇犯規。(美聯社)

東區勁旅暴龍戰力再升級！根據「沃神」率先報導，魔術隊送出前場大將伊巴卡(Serge Ibaka)到暴龍，換取小前鋒羅斯(Terrence Ross)與1支2017年首輪選秀籤。伊巴卡的合約將在本季結束後到期，暴龍隊表示很樂意與他續約。

沃神指出，暴龍總管尤傑瑞試圖補強防守漏洞，已經「肖想」伊巴卡很久了。27歲的伊巴卡曾連續3年入選防守第一隊，也曾連續4季敲出全聯盟最多的火鍋。伊巴卡於季外被老東家雷霆交易至魔術，他本季在魔術出賽56場，防守功力比往年下滑，不過得分能力有所提升，場均15.1分、6.8籃板、1.6阻攻，近年來他的三分球也愈來愈準。

伊巴卡上次簽約的平均年薪已經高達1235萬美金，魔術沒有自信留住他，而且季後賽已經無望，打算換取選秀籤來重建，因此趕在合約最後一季將他送出。小前鋒羅斯3年3150萬美金的合約目前只是第一季，他生涯都在暴龍隊，近兩季被轉為替補，場均10.4分、2.6籃板。

(中時電子報)