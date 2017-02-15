川普與俄關係 共和黨人籲查
美國總統川普與俄羅斯的關係匪淺，連共和黨自家人都看不下去？身為聯邦參議院情報委員會成員的共和黨籍參議員布朗特(Roy Blunt)今天率先發難，呼籲國會應徹底調查川普與俄羅斯的關聯。
昨天川普的國安顧問佛林(Michael Flynn)將軍閃電請辭，川普與俄羅斯之間的關係再度受到媒體討論。佛林被媒體踢爆在川普上任前曾與俄羅斯官員接觸，他對於到底有沒有與俄羅斯駐美大使談到解除制裁一事無法清楚交代。
在佛林辭去國安顧問職務後，布朗特今天接受KTRS廣播專訪時認為，國會應該介入將事件調查清楚，「我們應該盡快找佛林問話，有太多的問題需要他回答。」
布朗特並認為，參議院應對川普與俄羅斯之間的種種關聯展開徹底調查，「我認為每個人都覺得應該要調查」。他又強調，在調查出水落石出之前，大家應該不要妄下結論，「對大家來說，調查到底有沒有問題以及盡快進行，都是對的事情。」
談到佛林的閃辭，布朗特回應稱，「總統的國安顧問應該要絕對值得信賴並且誠實。顯然的他並非如此，而他也為此付出代價。」
(中時電子報)
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