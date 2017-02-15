美小型企業署署長任命案 參院過關

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美國聯邦參議院今天以懸殊票數，通過職業摔角界巨擘麥馬洪出任小型企業署（SBA）署長的任命案。

法新社報導，數十名民主黨議員加入共和黨同僚的行列，跨黨支持68歲的前世界摔角娛樂公司（WWE）執行長麥馬洪（Linda McMahon），使她以81比19的票數輕騎過關。

參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）說，小型企業有助帶動美國的經濟，他有信心麥馬洪將把增加就業機會列為施政優先。

小型企業署負責對美國2800萬家小型企業提供協助，這些企業僱用高達全美民間企業近半勞動力。1060215

(中央社)