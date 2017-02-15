佛林閃辭美國安顧問 傳哈沃最有望接任
美國國家安全顧問佛林（Michael Flynn）因和俄國外交官的談話承受壓力而閃辭後，兩名美國官員今天表示，海軍中將哈沃（Robert Harward）是接任的頭號候選人。
哈沃曾任美軍中央司令部副司令，當時中央司令部司令為現任美國國防部長馬提斯（James Mattis）。路透社指出，不願具名的兩名官員透露，哈沃可能取代佛林的職務。
有消息透露，佛林在川普就任美國總統前，與俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）談論美國所實施的制裁，可能觸法，且後來就這項談話誤導副總統彭斯（Mike Pence）。
在此之前已有謠傳指出，佛林恐將被迫辭職。
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）今天說，是總統川普要求佛林去職，因為川普對佛林的信任度已下降到他覺得必須做出改變的時候。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。