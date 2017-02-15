佛林閃辭美國安顧問 傳哈沃最有望接任

我要評比

美國國家安全顧問佛林（Michael Flynn）因和俄國外交官的談話承受壓力而閃辭後，兩名美國官員今天表示，海軍中將哈沃（Robert Harward）是接任的頭號候選人。

哈沃曾任美軍中央司令部副司令，當時中央司令部司令為現任美國國防部長馬提斯（James Mattis）。路透社指出，不願具名的兩名官員透露，哈沃可能取代佛林的職務。

有消息透露，佛林在川普就任美國總統前，與俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）談論美國所實施的制裁，可能觸法，且後來就這項談話誤導副總統彭斯（Mike Pence）。

在此之前已有謠傳指出，佛林恐將被迫辭職。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）今天說，是總統川普要求佛林去職，因為川普對佛林的信任度已下降到他覺得必須做出改變的時候。1060215

(中央社)