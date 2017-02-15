MLB》新球季最年長球員 朗神排第2
大聯盟官網轉載一篇《Sports on Earth》的文章，列出新球季最年長的10名現役球員，其中超過40歲的僅有6人，有兩名是日籍球員，分別是「朗神」鈴木一朗(43歲)與上原浩治(41歲)，鈴木一朗更是全聯盟第2年長的球員。
朗神的豐功偉業毋須贅述，他上季在馬林魚多半擔任代打，以42歲之齡繳出0.291打擊率與95支安打，去年8月更達到了個人美職3000安的里程碑。馬林魚不僅在季外以球團選項留住他，又額外添加1年的球團選項，讓他明年有機會再打1季。出生於10月的一朗，於去年球季結束後屆滿43歲。
不過朗神並非最年長的球員，新球季最年長的球員是屹立不搖的「老怪投」柯隆(Bartolo Colon)。5月出生的柯隆在去年季中已滿43歲，他例行賽在大都會先發33場，投出15勝8敗與3.43自責分率，總投球局數191.2局。如此勇猛的表現簡直讓許多年輕投手無地自容，勇士隊季外以1年1250萬美金將他簽下。
日籍投手上原浩治今年開季就要屆滿42歲，他上季在紅襪牛棚表現平穩，季外獲得冠軍隊小熊的1年450萬美金合約。在6位年逾40的球員裡，鈴木一朗是唯一的野手，其餘5位全是投手，包括勇士隊狄奇(R.A.Dickey, 42歲)、國民隊納森(Joe Nathan, 42歲)、藍鳥隊葛瑞里(Jason Grilli, 40歲) 。
不過要比肩大聯盟史上最年長的投手佩吉(Satchel Paige)，這幾位投手都還太嫩了，佩吉在1965年為堪薩斯運動家先發1場，主投3局無失分，那時他已59歲。不過最著名的老英雄是前洛磯投手傑米莫耶(Jamie Moyer)，他在2012年以49歲之齡先發獲得勝投，也曾以47歲之齡投出完封勝，刷新大聯盟紀錄。
(中時電子報)
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