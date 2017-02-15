新疆爆血案 3名嫌犯砍死5人

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新疆和田發生暴力事件，三名持刀暴徒晚上七時許，闖入皮山縣城一個小區砍殺群眾，造成最少五人死亡，五人受傷。警方當場擊斃3名嫌犯。

據了解，襲擊事件造成共10名群眾受傷，其中5人送院搶救無效後身亡，受傷5人仍在全力救治。當地警員接獲線報到場，當場擊斃3名暴徒。和田政府信息網發布，指目前當地社會秩序正常和平穩，案件偵辦工作正在進行。

(中時電子報)