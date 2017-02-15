紐約嚴限遊覽車司機工時里程 投高保費
台灣發生遊覽車翻覆重大事故，紐約州嚴格限制駕駛每日工時、里程數，加以高保費及落實定期驗車，執行面較台灣嚴謹。美旅遊業者也認為嚴格把關比勒令停業有效。
紐約州（市）規定旅遊巴士駕駛人每天距離以600到650英里為上限，1天至多工作10小時，若有超時，依規定須有2位司機。諸如紐約到華府的1天來回熱門賞櫻之旅，通常皆逾10小時，遊覽車上必須有2位駕駛，交替行駛。
另外駕駛每天必須確實記錄行車時數及里程，每年維修及檢驗記錄亦相當重要，不得作假。而類似台灣拼裝車情形，在紐約是見不到，都是原裝車。
此外不同於台灣的制度，美國旅遊巴士的保費相當高，每輛車一般必須投保500萬美元以上、甚至達到1000萬美元高保費，保障乘客權益。一旦發生事故，之後保費更是驚人，間接加重旅遊巴士負擔與成本。
來美從事旅行遊覽業務超過30年的紐約現代假期董事長孟淳仁不認同出事就勒令停業的做法，重點在日常執行層面是否確實落實。經常帶團返台的他分析這次賞櫻專車國道翻覆意外，不外乎司機過勞、車況太老舊以及車速過快等3因素。他同時發現台灣近幾年因應陸客增加，遊覽車數膨脹太快且多是拼裝車，欠缺對乘客的安全保障與尊重。1060215
(中央社)
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