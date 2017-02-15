46％美民眾支持彈劾川普
川普才上任不到兩個月，行政命令不斷，動作頻頻，但民眾買單嗎？美國公共政策民意調查公司（Public Policy Polling）新出爐的民調顯示，支持彈劾川普的美國人達從35%增至46%。幾乎要過半了。
根據調查，美國人對川普近日的所作所為都頗有意見。自2月2日以來，反對者的比例從49%增加到53%。本來支持彈劾的比例1月底為35%，2月初升至40%，當前已達到46%，一直不停增加。
川普因為移民禁令與與司法機構惡鬥，還有總統團隊、移民禁令、其商業利益的不透明性、外交政策，還有與俄羅斯的友好關係，都是美國民眾擔憂的事情。
(中時電子報)
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