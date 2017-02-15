棄車保帥 誰讓國安顧問佛林走人？
白宮「著火」了！川普政府上台不到一個月，白宮國家安全顧問佛林(Michael Flynn)昨晚閃電請辭。今天白宮發言人證實，是美國總統川普要他走人的。
白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)今天指出，「總統與佛林將軍之間的信任程度已告腐蝕至他(指川普總統)感到必須做出改變。」在這種情況之下，川普總統無法在相信他的最高外交政策顧問佛林來處理對中國與中東的國家安全相關議題。
換句話說，川普總統已無法高度信任其國安顧問佛林了，因此，佛林必須走人。
史派瑟進一步指出，在川普總統獲知佛林與俄羅斯駐美大使的通話之後，並未對副總統彭斯據實以報，因此，「總統非常憂慮佛林將軍已經誤導了副總統和其他的人。」
白宮發言人史派瑟強調，佛林之做法並未違法，他只是失去了總統的信任而已。
在司法部於上週末通知白宮有關國安顧問佛林與俄羅斯駐美大使的相關通話之後，總統顧問邁高恩 Don McGahn立即召開了一個資深核心顧問的小型會議，並向總統做出簡報。白宮則堅決否認，佛林有與俄羅斯駐美大使談及取消制裁的議題。
(中時電子報)
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