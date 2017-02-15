佛林下台動盪未完 猶如川普水門案

白宮國安顧問佛林因與俄羅斯政府可能的不當聯繫下台，情勢並未和緩，美國媒體今天多以尼克森當年「水門案」爆發伊始的態度指向美國總統川普，憂恐成川普版的水門案。

「總統知道些什麼？總統何時知道的？」這兩句是前總統尼克森時代水門案中，家喻戶曉的名言，美國媒體當年就靠著不斷挖掘，找出證據證明尼克森在竊聽民主黨陣營的案件中知情後企圖掩飾調查；如今，這兩個問題已成為上任未滿月的川普政府面臨的政治海嘯，成為川普版的「水門案」。

歷史彷彿不斷重演，尼克森當年為抵抗調查，開除司法部部長、副部長，被喻為「週六夜大屠殺」；川普上任後，司法部代理部長葉茨因拒絕為白宮的難民及旅遊禁令辯護，而遭川普開除，輿論將葉茨的遭遇以尼克森當年的「週六夜大屠殺」比喻，而佛林和俄國疑涉不法的通聯，正是葉茨通告白宮。

華盛頓郵報指出，葉茨是在其他國安事務官員的陪同下，向白宮的法律總顧問麥耿（Donald McGahn）報告相關資訊，麥耿從競選期間就為川普提供法律諮詢，時間點是上個月。

報導說，前總統歐巴馬任期尾聲因俄國駭客影響美國總統選舉為由，制裁俄羅斯並驅逐35名俄國外交官後，佛林即與俄國駐美國大使有聯繫，談話內容甚至可能觸及美國對俄國的制裁，而這已涉嫌違反美國的羅根法（The Logan Act）。這項法律禁止美國公民私人干涉美國與外國政府間的外交關係。

儘管白宮發言人史派瑟今天強調，川普要求佛林辭職的原因不是因為佛林涉及「非法」，而是因「信任」因素，但美國媒體對事件的質疑不斷升高。

美國有線電視新聞網（CNN）評論員葛根（David Gergen）就說，事態發展不會因佛林辭職停止，他無法想像白宮的法律顧問在知情後不向其他任何人報告。

葛根在白宮服務歷經4位美國總統，從尼克森、福特、雷根到柯林頓，也見證當年尼克森遭彈劾，他說，川普知情，又為什麼仍留佛林在國安顧問的職位上？

他更不解的是，佛林曾是國防情報局局長，「任何有此經驗背景的人都知道，在華盛頓的外交官電話都有人監聽的，尤其是俄羅斯」，佛林如此大意太奇怪了。

剛卸任的副國務卿布林肯（Antony Blinken）在歐巴馬時代曾任白宮副國安顧問，他在CNN節目上更質疑佛林和俄國的接觸通話，可能有更高層人員的指示。

布林肯就說，如果佛林在川普不知情下就私自和俄國有聯繫，這也對川普在掌控團隊及白宮的運作上畫下極大問號，他更以個人經驗指出，白宮資深幕僚和哪些外國人員接觸、談些什麼，都得寫在每日工作報告上。

他也對白宮國安會團隊目前的士氣及功能運作表達憂慮，布林肯強調，國安會組成是來自聯邦政府多個和國家安全有關機構最優秀的人員，他們的專業須得到信任與尊重，國安會對美國的國家安全政策至關重要，須盡快恢復功能與運作。

傳出接任佛林的可能人選有退役海軍中將、前美軍中央司令部副司令哈沃 （Robert Harward），布林肯對他高度肯定，但也提醒川普，不論最終選擇誰接任，白宮國安顧問必須能直接向總統報告，而不是其他人，如白宮首席戰略師巴農。

川普為巴農量身定做在白宮設立首席戰略師的職務，更頒布行政命令修改白宮國安會章程，讓巴農在國安會首長聯席會議擁有席位，不久前引起美國輿論關切。1060215

(中央社)